Livros: “Temos uma gastronomia rica e com muita tradição”

A cozinha tradicional portuguesa é um legado a ser preservado, de forma a que não se percam as nossas raízes e tradições gastronómicas. A pensar neste tema, o Chef Luís Machado e o Chef Flávio Silva lançaram, em parceria com a TeleCulinária, o segundo de seis livros, de uma coleção que vai oferecer o melhor da gastronomia portuguesa.

“Os Melhores Sabores das Beiras” dá destaque aos pratos tradicionais desta região, às formas tradicionais de confeção, aos produtos locais e a sazonalidade dos alimentos. Não descurando as características tão especiais das Beiras, com as suas paisagens, costumes e tradições.

Luís Machado e Flávio Silva. Dois Chefs, um beirão e um ribatejano, que têm em comum a paixão pelos sabores tradicionais, pelo saber fazer e pelas histórias que nos levam à origem das receitas com aquele sabor tão característico.

Conheceram-se na TeleCulinária e a verdade é que o gosto pela partilha do saber, a promoção e projeção das receitas de Portugal, sendo comuns aos três, rapidamente ganhou forma e culminou na edição da coleção de livros “Os Melhores Sabores de …” , cujos dois primeiros volumes – Ribatejo e Beiras – já estão à venda.



