Mealhada eleita “Destino Ativo e de Experiências”

Esta distinçãoo foi atribuída em Castro Daire, no Seminário dos Municípios Amigos do Desporto.

O Município da Mealhada recebeu, esta terça-feira, o reconhecimento “Destino Ativo e de Experiências”, no XIX Seminário dos Municípios Amigos do Desporto, que decorreu em Castro Daire.

Esta distinção é atribuída aos municípios em que reconhecidamente se valorizam as ligações entre a atividade desportiva e o turismo, nomeadamente no que se refere ao envolvimento da restauração e hotelaria, com impactos positivos na economia local.

No caso da Mealhada foram destacados os aspetos de turismo cultural, gastronómico e religioso.

“Recebemos este reconhecimento com satisfação. A nossa aposta em acolher eventos nacionais e internacionais e em receber seleções de diversas modalidades é iminentemente desportiva, mas não é alheia a promoção que turística que é intrínseca a estas iniciativas. Por ano, são milhares de pessoas que passam pela Mealhada e têm a oportunidade de conhecer a nossa cultura, a nossa gastronomia e o nosso património histórico e cultural”, refere Ricardo Santos, vereador do Desporto da Câmara Municipal da Mealhada.