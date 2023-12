Pedro Barroso é o novo treinador do Anadia FC Futebol SAD

Pedro Barroso é o eleito para assumir o comando técnico do Anadia, substituindo no cargo Joel Sampaio, que foi despedido devido ao processo não estar a funcionar e aos resultados abaixo das expetativas. O treinador deixou a AD Marco 09, dado que tinha uma cláusula contratual que lhe permitia sair no caso de ter uma proposta de um escalão superior, neste caso da Liga 3, onde fará a sua estreia nesta competição.

O treinador de 38 anos esteve dois meses (substituiu Bock no cargo) no clube de Marco de Canaveses, que milita no Campeonato de Portugal, tendo o registo de 3 vitórias, 2 empates e uma derrota.

Pedro Barroso já passou pelo Salgueiros, SC Espinho, Benfica e Castelo Branco, Freamunde, Aliados de Lordelo, Rebordosa, entre outros.

FOTO: Facebook AD Marco 09