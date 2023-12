Porte grande (25-45 kg), adulto, macho.

O Pimpolho foi recolhido com a mãe, para evitar um abandono. Vivia com uma senhora que, por problemas de saúde, não pôde tomar conta dele. A mãe já foi adotada há alguns anos, mas o Pimpolho continua no abrigo. Arranjou uma super amiga, a Samantha, julgamos que é até um caso de amor e seria bom que pudessem seguir juntos para uma família que os ame.

Socializado com todos os animais. Cheio de energia e vitalidade.

Cão sem raça definida, desparasitado interna e externamente, vacinado.

Adote afetos.

Adote com responsabilidade.

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448