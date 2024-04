Cantinho do animal

Porte médio (15-25 kg), bebé, macho.

O Doce é um bebé que vivia na rua. Sozinho e a lutar por um pouco de dignidade na sua vida, não conseguimos ficar indiferentes e resgatámo-lo para lhe conseguir dar uma segunda oportunidade. Este menino depressa percebeu que os afetos iriam curar o triste início de vida que teve. É muito divertido, obediente e dócil. Sociável com os outros animais. Olha-te com os olhos mais doces, e espera que o venhas conhecer. Quem sabe não és tu que lhe vais dar um lar, um colo no seio de uma família de coração a transbordar de amor.

Adote afetos.

Adote com responsabilidade.

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448