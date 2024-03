Cantinho do animal

Dois bebés, com cerca de 3 meses.

Foram resgatados no meio de um campo agrícola. São dóceis, embora ainda estejam assustados. Nada que o colo de uma família de coração caloroso não possa resolver. O amor cura.

Se quiseres conhecer estes dois manitos, marca uma visita ao abrigo.

Adote afetos.

Adote com responsabilidade.

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448