Ponto Fresco celebra 21 anos de sucesso com evolução e inovação permanentes

As lojas Ponto Fresco de Mamarrosa e Oiã estão a assinalar 21 anos. Ao longo de três semanas, este clima de festa foi dedicado ao cliente, com animação de lojas, campanhas e folhetos especiais.

“Constatamos não só uma excelente adesão, mas também uma alegria enorme do cliente Ponto Fresco em juntar-se às comemorações. Fosse nas mensagens que nos transmitiram, na partilha de uma fatia de bolo ou quando agradecia o café oferecido no dia do aniversário”, relata o responsável máximo das lojas, Rui Reste, referindo-se aos clientes, “com orgulho” como “a família Ponto Fresco”.

Com 21 anos de história no concelho, este projeto resulta da “gestão eficiente, recursos humanos dedicados, uma rede de parceiros de excelência e a aposta permanente na qualidade”, diz o empresário ao dar conta deste conjunto de fatores, que permite proporcionar “uma experiência de compra e um serviço reconhecidos pelo cliente”, quando na base da estratégia está “uma atenção permanente a todos os que, diariamente, entram nas nossas lojas de Mamarrosa e Oiã”.

Juntando novos clientes aos muitos que vão fidelizando ao longo dos anos, estas duas lojas Ponto Fresco vão mantendo a ligação de décadas com alguns dos seus clientes e, por outro lado, a empresa vê crescer as novas adesões ao programa de fidelização, assente no Cartão de Cliente. “Diria que o atendimento personalizado, uma oferta de qualidade a preços competitivos e um conjunto de benefícios numa rede de parceiros – combustíveis, telecomunicações, saúde – constituem as bases deste binómio fidelização/renovação”, justifica Rui Reste.

Leia mais na edição de 29 de novembro de 2023.