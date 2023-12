Sapadores do município de Mira desativaram 142 ninhos de vespa velutina

Os ninhos encontrados no concelho têm sido localizados, na sua maioria, em árvores, embora alguns tenham sido também identificados em edifícios de várias tipologias ou mesmo no subsolo.

O serviço Municipal de Proteção Civil, através da equipa de sapadores Florestais, tem vindo a desenvolver um trabalho afincado e assertivo no combate à vespa velutina, dando resposta pronta e apropriada, num curto espaço de tempo, devido ao risco que acarreta para a população. Este ano foram desativados 142 ninhos de vespa velutina em todo o concelho.

De acordo com Artur Fresco, presidente da Câmara Municipal Mira, “em 2023 registou-se até à data um aumento de ninhos eliminados, comparativamente com o ano anterior, o que demonstra, da nossa parte, uma crescente capacidade de intervenção, dando uma resposta célere aos pedidos dos munícipes neste âmbito”.

O autarca assegura que esta evolução no combate “é fruto do empenho e assertividade dos serviços”, acrescentando que “temos conseguido dar a resposta pronta e apropriada através da equipa de Sapadores Florestais, com um tempo médio de resposta, desde a notificação, até 48h, sendo que na sua maioria, os casos são resolvidos no próprio dia do avistamento, salvo ao fim de semana”.

Na área do concelho de Mira, a deteção, ou a suspeita de existência de ninhos, ou de exemplares da vespa velutina deverá ser comunicada à Proteção Civil Municipal, através dos contatos 231 480 550 ou 916 601 234.

A vespa velutina no território nacional tem sido, ao longo dos últimos anos, alvo de diversas campanhas para a sua erradicação, ou, no mínimo, o seu combate. Não sendo fácil, urge continuar a estabelecer medidas e redefinir objetivos com o intuito final de diminuir todos os riscos crescentes que esta espécie invasora tem vindo a provocar no nosso território.