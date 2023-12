Susana Godinho garante presença nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A atleta, que na temporada passada representou o Feirense, obteve esse objetivo na Maratona de Valência (Espanha), ao terminar a sua corrida em 2:25.35, um recorde pessoal melhorado em 3m21s (era de 2:28.56). Susana Godinho que, também bateu recentemente o seu recorde pessoal de Meia-maratona em Valência (1.10.53), conseguiu superar assim a marca de qualificação direta para Paris 2024.

Na sua página do Facebook, no final da prova no domingo, o clube aguedense não escondeu o feito da sua atleta. “Hoje, fez-se história no atletismo em Águeda. O RD Águeda terá a sua primeira atleta olímpica.”

Dando conta que a marca de qualificação direta é 2h26min50seg, o clube destaca o facto de Susana Godinho ter superado a mesma “por uma margem considerável”, referindo também que se trata da “7.ª melhor marca feminina de sempre de atletas portuguesas”.