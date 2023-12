Universidade de Aveiro assinala 50 anos com presença de Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marca presença, na próxima sexta-feira, dia 15 de dezembro, na sessão comemorativa dos 50 anos da Universidade de Aveiro. A cerimónia de dia 15 será o ponto de partida de um programa que durará um ano.

Neste dia, serão distinguidas personalidades de relevo nacional e internacional e, ao final da tarde, haverá um concerto comemorativo.

Céline Cousteau, neta de um dos mais conhecidos divulgadores da vida oceânica, Jacques Cousteau, é uma das duas personalidades a ser distinguida com o Doutoramento Honoris Causa. Ela própria tem percorrido o mundo a narrar histórias e experiências para ajudar as pessoas a ligarem-se consigo mesmas, com as suas comunidades e com a Natureza, sendo ativista ambiental, palestrante internacional e documentarista.

Céline Cousteau

Também distinguido com o Doutoramento Honoris Causa, José Tolentino de Mendonça é cardeal, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação no Vaticano, biblista, poeta e ensaísta, e também uma das vozes mais influentes do catolicismo contemporâneo. Em 1990, publicou a sua primeira recolha de poemas e, desde daí, tem publicado uma obra vasta, diversa e premiada que inclui livros de poesia, ensaios, peças de teatro e textos pastorais.

José Tolentino de Mendonça

Nesta sessão que marca o meio século de instituição será ainda distinguido, com o título de Professor Emérito, o primeiro Reitor eleito da UA, Renato Araújo, cujos mandatos decorreram entre 1986 e 1994. O antigo Reitor foi ainda presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (1989 a 1992), presidente do Conselho Executivo e presidente do Conselho Geral da Fundação das Universidades Portuguesas e, entre 2009 e 2011, assumiu a presidência do Conselho Geral da Universidade de Évora.

Renato Araújo

Para além dos discursos do Reitor, Paulo Jorge Ferreira, e do presidente da Associação Académica da UA, Wilson Carmo, dos discursos inerentes à atribuição dos doutoramentos Honoris Causa e do grau de Professor Emérito, o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerrará a sessão.

“O lema deste aniversário da Universidade de Aveiro (UA) é 50 anos de ‘Ousadia e Liberdade’ e faz inteira justiça a uma instituição que se distingue pela inovação e pela liberdade de pensamento, de criação e de expressão”, afirma o Reitor na mensagem publicada no portal da UA.

Concerto assinala 50 anos da UA e 26 anos da Filarmonia das Beiras

Às 19h, a Orquestra Filarmonia das Beiras, o Coro e a Orquestra Sinfónica do Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) atuam no Teatro Aveirense. Este concerto comemorativo dos 50 anos da UA e dos 26 anos da Orquestra Filarmonia das Beiras, será dirigido pelo maestro, compositor e professor da UA, Vasco Negreiros, tendo como solistas Kinga Switaj (violino) e a soprano Isabel Alcobia.

Do programa, constam obras de três compositores que foram contemporâneos entre si: Gershwin, Delius e Poulenc.