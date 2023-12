Venda de café durante a Expofacic ajuda famílias carenciadas de Cantanhede

A iniciativa da Delta Cafés, realizada em parceria com o café Magnólia e com o apoio do Município de Cantanhede, une no capítulo da responsabilidade social a empresa do Grupo Nabeiro e este certame.

A ação solidária “Coração Delta”, no âmbito da Expofacic, escreveu mais um capítulo, com a oferta de um cabaz de Natal com bens alimentares, a cada uma das 14 juntas/uniões de freguesia do concelho de Cantanhede, para entrega a famílias carenciadas.

A iniciativa da Delta Cafés, realizada em parceria com o café Magnólia e com o apoio do Município de Cantanhede, une no capítulo da responsabilidade social a empresa do Grupo Nabeiro e este certame, referência a nível regional e também nacional. O donativo resultou da verba angariada com a venda de cafés durante a Expofacic.

A oferta foi concretizada na quarta-feira, 20 de dezembro, no decorrer de uma sessão realizada no salão nobre dos Paços do Concelho e que contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, Pedro Cardoso, da vereadora da Ação Social e Saúde, Célia Simões, do ex-presidente da INOVA, Idalécio Oliveira, de responsáveis da Delta Cafés e do café Magnólia, assim como dos autarcas de freguesia.

Na ocasião, Pedro Cardoso, agradeceu a oferta à Delta Cafés e sublinhou “a importância deste gesto solidário”, enaltecendo aquela que é “uma das empresas parceiras de grande relevância para a afirmação da Expofacic como maior certame do género a nível nacional”.

O autarca lembrou, a propósito, que a empresa portuguesa fundada em 1961 por Rui Nabeiro “é a mais bem classificada no ranking das 100 empresas mais responsáveis, nas vertentes ambiental, de responsabilidade social e de governança”.