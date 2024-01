Anadia é palco da 2.ª Convenção dos Territórios Vinhateiros

O Centro de Alto Rendimento, em Sangalhos, acolhe de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, a 2.ª Convenção dos Territórios Vinhateiros, numa organização da AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho, em parceria com a Recevin — Rede Europeia das Cidades do Vinho e o Município de Anadia.

Definir novas linhas de trabalho em rede, concertar estratégias de promoção integrada dos territórios, apresentar novos projetos e promover a aproximação entre municípios associados e parceiros são os principais objetivos desta 2.ª convenção.

De acordo com o programa, no dia 1 de fevereiro terão lugar reuniões de trabalho com técnicos dos municípios associados, enquanto que o dia 2 está reservado para encontros com entidades parceiras europeias e com as Cidades do Vinho.



A sessão de abertura conta com as intervenções dos presidentes da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso; da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal, Jorge Sampaio; da Associação de Futebol dos Vitivinicultores de Portugal, Pedro Andrade, e da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, Luís Encarnação.