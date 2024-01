Bairradinas “arrasam” na São Silvestre de Lisboa

Solange Jesus, natural do Rêgo e atleta do Braga, foi a grande vencedora da prova, com Carla Martinho, da Palhaça e atleta do RD Águeda, a conseguir a 3ª posição.

Foto: Walter Branco (www.saosilvestredelisboa.com)

A oliveirense Solange Jesus (natural do Rêgo – Oiã), atleta do Sporting Clube de Braga, venceu a 16ª edição da Lidl São Silvestre de Lisboa, na elite feminina, prova que decorreu na capital no passado dia 30.

A atleta do concelho de Oliveira do Bairro estreou-se nesta prova com um triunfo, com o tempo de 34m10s, deixando na segunda posição Maria Tomé (Clube de Natação de Torres Novas) e a conterrânea Carla Martinho (natural da Palhaça), atleta do Recreio Desportivo de Águeda, na terceira posição.

“Era um objetivo claro tentar vencer a São Silvestre e terminar o ano da melhor forma possível. Queria ter corrido um bocadinho mais rápido, acabou por não ser possível, mas o principal objetivo era vencer e isso consegui”, disse Solange Jesus à Agência Lusa.

Esta 16ª edição da Lidl São Silvestre de Lisboa, decorreu no sábado e juntou 12 mil atletas, dos quais mais de 38% eram mulheres, numa prova de 10 km.

Isaac Nader (Sport Lisboa e Benfica) e Solange Jesus (Sporting Clube de Braga) foram os vencedores desta edição, que partiu da Avenida da Liberdade, às 21h30.

Segundo dados da Câmara de Lisboa, desde a primeira edição, em 2008, esta corrida conseguiu reunir mais de 130 mil atletas.