Capítulo da Confraria Gastronómica do Bacalhau assinala 25.º aniversário

É já no próximo sábado, dia 20 de janeiro, que a Casa da Cultura de Ílhavo será palco do 25.º aniversário e Capítulo da Confraria Gastronómica do Bacalhau.

Por se tratar de um dia histórico e bastante significativo, a Confraria Gastronómica do Bacalhau delineou um programa recheado de momentos especiais, pois, haverá lugar a homenagens, entronizações, apontamentos históricos, culturais e, claro, gastronómicos.

Os Confrades de Honra a serem entronizados neste XXV Capítulo serão a Vista Alegre, a CNCB – Companhia Nacional Comércio Bacalhau e o Chef Vitor Sobral. Também, na cerimónia, haverá lugar à entronização de Ricardo Filipe como Confrade Efetivo.

O programa inicia-se às 9h, na Casa da Cultura de Ílhavo, com a receção aos participantes e o habitual buffet de boas-vindas, seguindo-se o momento protocolar, cultural, e cerimonial, que antecedem o almoço, onde, naturalmente, terá o Bacalhau como protagonista.

A ementa estará a cargo de três Chefs: Duarte Eira (Sal Poente), José Miguel Lima (Tábua da Ria) e Jorge Pinhão (Bela Ria), que estarão ao vivo a cozinhar, e farão uma viagem da cozinha tradicional às novas tendências e cozinha de autor. O serviço de catering estará a cargo do Restaurante Sal Poente.

Refira-se ainda que a Confraria Gastronómica do Bacalhau se constituiu em associação no dia 20 de janeiro de 1999, na cidade capital do Bacalhau – Ílhavo, contando atualmente com 42 confrades efetivos. É Grão-Mestre da Confraria Gastronómica do Bacalhau, Hugo Coelho.