Carlos Reis é o novo presidente da Adega de Cantanhede e sucede no cargo a Victor Damião.

A lista que encabeçou mereceu a maioria dos votos (concorreram duas listas) dos associados que, no ato eleitoral realizado no passado dia 28 de dezembro, elegeram os novos órgãos sociais para o quadriénio 2024/2027.

Naquela que foi uma das eleições mais participadas com quase metade dos associados a usar o direito de voto, ficou expressa, na opinião do novo líder da Adega, “a vitalidade e vigor da Adega, mas também o envolvimento dos associados com os destinos da Adega, o que é extremamente positivo”.

Ao JB, Carlos Reis destacou tratar-se de “uma candidatura incorporada num projeto de continuidade”, uma vez que já fazia parte dos órgãos sociais da direção anterior no lugar de secretário e já fizera dois mandatos como presidente do Conselho Fiscal, relevando assim uma ligação à Adega com mais de uma década.

Novos corpos sociais da Adega de Cantanhede

“Já vínhamos falando nisto e era nosso propósito recandidatarmo-nos com a mesma equipa para um novo mandato”, ainda que com alguma renovação. “Fomos preparando este projeto de continuidade comigo na presidência, mas mantendo os outros elementos, sendo este um projeto de compromisso e de afirmação que já vínhamos fazendo”, acrescentou.

Novos órgãos sociais:

Assembleia Geral: Presidente da Mesa – Santa Casa da Misericórdia; Vice-presidente – Tito Luís Barreto Monteiro; Secretária – Maria Alcinda dos Santos Maia Agostinho

Direção: Presidente – Carlos Alberto Carvalho Reis; Secretário – Victor Manuel Marques Damião; Tesoureiro – Albino dos Santos Costa.

Conselho Fiscal: Presidente – José António Pessoa dos Santos; Vogais: José Luís de Figueiredo Jacinto e Cláudia Sofia dos Santos Pinto.