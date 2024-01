Carnaval em Oliveira do Bairro começa no Domingo Magro

“Desfiles de Portugal no Coração da Bairrada” vai trazer atrações de vários pontos do país

Oliveira do Bairro vai voltar a marcar o início das celebrações carnavalescas, com um desfile que junta atrações de vários pontos do país e que está agendado para dia 4 de fevereiro, “Domingo Magro”.

A assinatura do evento, “Desfiles de Portugal no Coração da Bairrada”, mantém-se para esta edição, apresentando “o que de melhor se encontra nas celebrações de outras cidades com grande tradição carnavalesca”, refere a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro (CMOB), Lília Ana Águas.

O desfile deste ano voltará a contar com crianças e adultos das associações do concelho, acompanhados pelos Caretos de Podence, Matrafonas de Torres Vedras, Cardadores de Vale d’Ílhavo, Grupo do Paço e Grupo do Rossio, de Canas de Senhorim, e quatro escolas de samba.

“É o regresso, pós pandemia, de um evento que atraiu milhares de pessoas ao Concelho de Oliveira do Bairro e que se tornou numa referência regional, pela animação e qualidade do desfile, por não ter entrada paga e por se realizar num dia (Domingo Magro) em que praticamente não há concorrência a este nível”, explicou a autarca. que deixou ainda uma palavra de agradecimento às 13 associações do concelho que, até ao momento, já aceitaram o desafio.

O corso carnavalesco, que contará com cerca de mil participantes, tem início marcado para as 15h, junto à Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, seguindo pela Alameda da Cidade até à Rua Conde Ferreira, prosseguindo em direção ao edifício da Câmara Municipal, onde terminará.