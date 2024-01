Dois detidos por furtos em veículos na região

A GNR, através do através do Núcleo de Investigação (NIC), deteve no dia 2 de janeiro, por furtos em veículos, um homem de 51 anos, em Ílhavo, e uma mulher de 48 anos, em Aveiro.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de dois meses, relativa a dezenas de furtos do género ocorridos nos concelhos de Aveiro, Ílhavo, Oliveira do Bairro e Águeda, os militares da GNR realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de detenção e no cumprimento de três mandados de busca, duas domiciliárias e uma em veículo.

No decorrer daquela operação foi possível recuperar e apreender diversos objetos provenientes dos furtos.

Os detidos, ambos com diversos antecedentes criminais, foram presentes esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação das medidas de coação