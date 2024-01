Espetáculo de António Sala abre ciclo de teatro em Febres

É já no próximo sábado, 20 de janeiro, às 22h, que o Pavilhão Multiusos de Febres, no concelho de Cantanhede, vai ser palco do espetáculo “António Sala — O Comunicador — 60 Anos de Carreira”, cuja estreia esgotou o emblemático Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

Este musical teatralizado desfia durante 90 minutos as diferentes áreas em que se repartiu a atividade do popular e multifacetado comunicador ao longo de seis décadas, tendo também como enquadramento os principais acontecimentos do país e do mundo, desde os anos 40 até à atualidade.

24.ª edição continua a mobilizar associações

“António Sala — O Comunicador — 60 Anos de Carreira”, marca a abertura do 24.º Ciclo de Teatro Amador do Concelho de Cantanhede, que, como tem acontecido nos últimos anos, a Câmara Municipal faz questão de assinalar com a apresentação de uma grande produção teatral.

Promovido pela autarquia cantanhedense, o ciclo de teatro tem por objetivo fomentar a revitalização da atividade teatral, mobilizando para o efeito as associações locais. Durante quatro meses, todos os fins de semana, haverá a apresentação de, pelo menos, uma peça de teatro numa das freguesias onde desenvolvem intervenção cultural as coletividades que vão dar corpo ao ciclo de teatro, em algumas datas com representações simultâneas em diferentes locais.

Leia mais na edição semanal do Jornal da Bairrada