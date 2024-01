Horóscopo – Semana 01 de 2024

Maria Helena Martins

Carneiro

2024 pode desencadear um profundo processo de transformação interior, que irá alinhá-lo com o seu propósito de vida e ajudá-lo a encontrar um significado mais profundo para as suas ações, para as decisões que toma e para as escolhas que faz.

Nos momentos em que se sentir mais confuso, páre e volte-se para dentro de si. Saiba ouvir o seu instinto, irá encontrar as respostas de que precisa e, através delas, será capaz de fazer opções que podem alterar aspetos muito significativos da sua vida.

Os meses de março e abril tendem a ser os mais intensos. Neste ano, uma mudança de trabalho, de carreira ou de estado civil são hipóteses que podem concretizar-se.

Touro

Este ano vai ajudá-lo a ter maior estabilidade e equilíbrio, desde que saiba manter-se firme nas suas decisões e confiante nas suas capacidades. Oiça o seu coração e escolha aquilo que sentir que é o mais certo para si, ainda que tenha de redefinir a sua rota à medida que avança. Não tenha medo de se aventurar por novos territórios: neste ano será desafiado a sair da sua zona de conforto mas, ao fazê-lo, pode descobrir maravilhosos tesouros inesperados.Aproveite os primeiros meses do ano para expandir a sua vida profissional, pois estará especialmente favorecido a este nível, até maio.

Gémeos

Este ano irá apresentar-lhe boas oportunidades, que vão ajudá-lo a afirmar o seu poder pessoal e a tomar decisões que podem representar um importante avanço na sua vida a todos os níveis. O seu amadurecimento interior será uma ajuda notável para conquistar uma posição mais estável no campo profissional e, também, para ter maior segurança a nível afetivo. Conseguirá seguir as opções que virão a mostrar ser as mais certas para si. O período entre maio e outubro pode ser especialmente favorável e propenso à expansão, confie mais nas suas capacidades e não deixe que as dúvidas condicionem as suas escolhas.

Caranguejo

Este ano pode trazer-lhe a consolidação de mudanças e, sobretudo, de uma profunda transformação interior que iniciou no ano anterior, representando a conclusão de um capítulo na sua vida e deixando-o finalmente liberto para iniciar uma nova fase.

Sentir-se-á mais forte e capaz de enfrentar os desafios, o que vai ajudá-lo a aventurar-se para além dos terrenos que já domina. Combata as inseguranças e rentabilize a sua criatividade. Entre setembro e novembro será mais fácil resolver situações da sua vida amorosa que ainda possam estar em aberto.

Leão

Em 2024 sentirá que a sua vida começa a entrar nos eixos, sentindo-se a avançar de uma forma mais concreta em situações que estavam estagnadas ou bloqueadas.

Poderá sentir que as suas prioridades mudaram, ou que aquilo que antes o satisfazia já não lhe basta, o que irá dar-lhe motivação para procurar diversificar os seus interesses e alargar a sua esfera de ação, estabelecer novos contactos e adquirir outras competências, enriquecendo as suas aptidões.

Virgem

Este ano pode fazê-lo questionar os seus sentimentos, desencadeando mudanças importantes dentro de si. Nem sempre será fácil perceber aquilo que sente e o que procura, mas é um período favorável ao amadurecimento, uma vez que vai dar-lhe uma melhor percepção de quem você é e daquilo que o satisfaz verdadeiramente. Contará sempre com uma ajuda especial, a “estrelinha” que olha por si e que vai ajudá-lo a encontrar a melhor saída para as situações em que se sente condicionado.

Conte com maior tensão no período entre 5 e 14 de agosto, quando Mercúrio, que estará retrógrado, transitar pelo seu signo. O eclipse lunar de 17 de setembro será bastante esclarecedor no domínio afetivo, e pode trazer-lhe informações importantes.

Balança

Este ano traz-lhe muitas surpresas, novidades e reviravoltas que podem reposicioná-lo no percurso que estava a seguir na sua vida, havendo mudanças significativas que impactam, sobretudo, a maneira como se vê a si próprio e também a forma como se relaciona com aqueles que lhe são mais próximos. As datas em que ocorrem os eclipses serão particularmente intensas, já que a 24 de março a Lua Cheia se encontra no seu signo, a 8 de abril a Lua Nova em Carneiro opõe-se a Balança, e a 2 de outubro a Lua Nova no seu signo, com eclipse solar, pode ajudá-lo a renovar a sua vida por completo.

Escorpião

A sua astúcia e a habilidade com que sabe contornar as situações e fazer face aos desafios estarão em destaque em 2024. Estará motivado para expandir a sua vida, procurando lançar-se à conquista de metas mais elevadas e rentabilizar os recursos de que dispõe. Confie no seu instinto, mas evite atitudes inflexíveis. Modere a sua impulsividade, pois, por vezes, tenderá a ser demasiado reativo quando as situações contrariam as suas expetativas. A sua vida amorosa encontra-se favorecida até maio, poderá investir mais a este nível. No final de agosto pode enfrentar contratempos na esfera profissional.

Sagitário

Em 2024 irá aprofundar o seu autoconhecimento e, ao compreender melhor o que sente, o que procura, e aquilo de que precisa, as suas relações mais próximas tenderão a ser fortalecidas e melhoradas. A sua vida amorosa está especialmente favorecida a partir de maio, sendo um período propício para uma renovação a este nível. Se não tem par, 2024 pode ter uma boa surpresa à sua espera. Num relacionamento já existente, os sentimentos serão mais sólidos, havendo maior cumplicidade.

O último trimestre do ano será exigente, não só na esfera amorosa, mas a todos os níveis, pondo a sua paciência à prova.

Capricórnio

Este ano irá trazer-lhe algum alívio, depois de um período de provas que lhe apresentou, no último ano, maiores desafios e contratempos. Poderá desfrutar das conquistas realizadas e de tudo aquilo que, com muito esforço, empenho e dedicação, conseguiu conquistar. Ainda assim, tenderá a manter-se introspetivo, estudando a melhor forma de por em prática as suas ideias, avançando com os seus projetos com prudência e ponderação. O período entre setembro e outubro irá ajudá-lo a encerrar assuntos pendentes, deixando-o liberto para iniciar um novo capítulo na sua vida.

Aquário



Em 2024 inicia um novo ciclo de vida, que irá desenrolar-se ao longo dos próximos anos e que lhe trará importantes mudanças, ajudando-o a alinhar-se com o seu propósito de vida, a corrigir os desequilíbrios que ainda perturbam a sua paz, e a ir ao encontro da realização de sonhos e de projetos que farão com que se sinta mais pleno e feliz. As mudanças serão sentidas de uma forma muito subtil, começando primeiro a operar dentro de si, ao nível das suas emoções, sentimentos, ideias e opiniões, e só muito gradualmente se irão fazer sentir através das suas ações, escolhas e atitudes.

Pode sentir-se mais agitado e tenso entre maio e setembro.

Peixes



Em 2024 a sua imaginação está evidenciada, bem como a sua intuição, mas não será fácil manter os pés assentes na terra, pois tenderá a dispersar-se e a sentir-se confuso em relação ao caminho que deve escolher. Podem recair maiores responsabilidades sobre os seus ombros, as quais vão obrigá-lo a refletir bem em relação ao que deseja preservar na sua vida e ao que deve deixar partir.

Conte com dificuldades entre julho e setembro, pois as situações tendem a ser mais desafiantes nessa fase.

A 17 de setembro, a Lua Cheia no seu signo ocorre com um eclipse lunar que pode trazer-lhe revelações importantes.

