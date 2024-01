Legislativas: M.ª Céu Marques é a 1.ª candidata do CDS na lista da AD por Aveiro

Maria do Céu Marques, de Vagos, Henrique Caetano, de Albergaria-a-Velha, e Pedro Magalhães, de Vale de Cambra, são os candidatos do CDS a integrar a lista da AD, pelo círculo de Aveiro.

Maria do Céu Marques, presidente da Distrital do CDS de Vagos e vereadora na Câmara Municipal de Vagos, será a primeira candidata do CDS a integrar a lista da Aliança Democrática pelo círculo de Aveiro, nas eleições legislativas de dia 10 de março.

A decisão foi tomada por unanimidade pela Comissão Política Distrital de Aveiro do CDS, reunida no dia 17 de janeiro, na sede concelhia de Vale de Cambra. Foram ainda aprovados outros dois candidatos, que integrarão a lista pelo círculo de Aveiro: Henrique Caetano, de Albergaria-a-Velha; e Pedro Magalhães, de Vale de Cambra.

Os dois primeiros candidatos do CDS integram a lista em 10.º e 16.º lugares, sendo o terceiro escolhido, o 4.º suplente. Os restantes elementos da lista são todos do PSD.

O princípio orientador da constituição da lista do CDS foi a representatividade das presidências de câmara, vereadores e autarcas, sendo que a presidente da Distrital foi indicada pela Comissão Política Nacional.

Tendo a Concelhia de Oliveira do Bairro prescindido de indicar candidato, os elementos seguintes foram indicados pelas Concelhias de Albergaria-a-Velha e de Vale de Cambra.