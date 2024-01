Meia centena de participantes no II Torneio de Xadrez do OBSC

Quarenta e quatro jovens xadrezistas da região de Aveiro e do Porto participaram, no passado sábado, dia 13 de janeiro, no II Torneio de Xadrez organizado pelo Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) e a sua secção de Xadrez, que completou o segundo aniversário este mês. A prova teve lugar na EB 2/3 Dr. Acácio Azevedo em Oliveira do Bairro, tendo os jovens participantes demonstrado uma enorme alegria e paixão pelo xadrez.

Rumaram a Oliveira do Bairro xadrezistas dos escalões sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14, para a disputa dos vários títulos individuais. Marcaram presença atletas do Oliveira do Bairro Sport Clube, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, do Clube de Xadrez do Colégio Português (Aveiro), do Colégio D. José I (Aveiro), do Clube dos Galitos (Aveiro), do Clube de Xadrez do ATL da Coutada (Ílhavo), do Illiabum Clube (Ílhavo), do Clube de Xadrez Nª Sra. do Pranto (Ílhavo), do CA Téssera (S. João da Madeira) e do Xadrez Colégio Efanor (Porto).

Ao fim das muito disputadas e competitivas seis rondas, o xadrezista Benjamim Valente, do CX Colégio Português, sagrou-se justamente o campeão do torneio, com um desempenho invicto graças a seis vitórias.

A organização do torneio foi levada a cabo pelo Oliveira do Bairro Sport Clube e pelo pES – Projeto Enriquecer Sentidos da Forminho, em parceria com o Município de Oliveira do Bairro e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, e com o apoio da Edubox SA, bem como da Associação de Xadrez de Aveiro.

A cerimónia de entrega dos troféus e medalhas, bem como o sorteio de vários prémios, contou com a presença do presidente do OBSC, Luís Jesus, o diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e o vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Pato.

Pódios das várias categorias

Vencedor do Torneio – Benjamim Valente (CX Colégio Português) 6 pts

2.º classificado – Filipe Rocha do (CX Colégio Português) 5 pts

3.º classificado – Diogo Borges (Xadrez Colégio Efanor) 5 pts

Vencedores Sub-12

1.º Dinis Marques (Oliveira do Bairro Sport Clube) 5 pts

2.º Afonso Marques (Oliveira do Bairro Sport Clube) 4,5 pts

3.º Tiago Pereira (Clube dos Galitos) 4 pts

Vencedores Sub-10

1.º Filipe Oliveira (Xadrez Colégio Efanor) 4,5 pts

2.º Gonçalo Santos (Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro) 4pts

3.º Isaac Silva (Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro) 4pts

Vencedores Sub-8

1.º Carolina Mota (CA Téssera) 3 pts

2.º Beatriz Gonçalves (Xadrez Colégio Efanor) 3 pts

3.º João Paiva (Illiabum Clube) 3 pts

Melhor Xadrezista do Oliveira do Bairro Sport Clube

Bruno Medeiros (Sub12) 3,5 pts

Melhor Xadrezista Feminina

Natália Sousa (Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro) 4 pts

Melhor Xadrezista Não Federado

Santiago Santos (Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro) 4 pts