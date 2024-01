Novos corpos sociais atestam vitalidade da Confraria dos Rojões da Bairrada

Pela primeira vez, na sua história, mordomia conta com uma representação transversal à quase totalidade da Bairrada.

Os novos corpos sociais da Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha, a completar uma década de vida, acabam de tomar posse.

A Escola Profissional de Anadia (VITI) serviu de palco, na noite do passado dia 4 de janeiro, à cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais, para o biénio 2024/2025, da Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha.

Sob a liderança do oliveirense, Vítor Pinto, 2024 adivinha-se um ano de grande atividade para esta confraria, nomeadamente com o próximo Capítulo, a realizar em março, na cidade Aveiro, integrado no programa “Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura”, sem esquecer a missão de continuar a divulgar e a promover os Rojões da Bairrada pelo país fora.

Oliveirense, Vítor Pinto sucede a Antonino Viegas Gomes no cargo de Mordomo Mor

Na ocasião, o confrade Miguel Roque Bouça reconheceu na tomada de posse “atos de extrema importância, pois são reveladores do vigor das associações e do rejuvenescimento, algo hoje em dia, muito difícil devido à crise que se vive a nível associativo”.

Já Vítor Pinto, eleito Mordomo Mor destacou, durante a sua intervenção, que as confrarias têm na sua génese a amizade e, por isso, “um papel importante na promoção da fraternidade, do respeito mútuo e da lealdade”. Por isso, exortou os confrades a serem mais ativos e participantes: “É com esse espírito que assumo o compromisso de continuar a divulgar e a promover os Rojões da Bairrada, confiando na dedicação dos mordomos e colaboração de todos os confrades”.

