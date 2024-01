Bacalhau com Broa

Ingredientes:

2 folhas de louro

2 postas de bacalhau demolhadas

1 molho de espinafres

1 cebola

4 dentes de alho

1 dl de azeite

1/2 broa de milho

5 dl de natas

Sal e pimenta

2 c. (sopa) manteiga

Preparação:

Leve ao lume um tacho com água e junte a folha de louro e bacalhau e deixe cozer por cinco minutos. Deixe arrefecer dentro do caldo.

Entretanto, escolha e lave em várias águas as folhas de espinafres. Escalde-as em água fervente por dois minutos e depois escorra-as muito bem e reserve-as.

Refogue a cebola e dois dentes de alho no azeite. Junte o bacalhau, previamente limpo de pele e espinhas e envolva os espinafres. Adicione também metade da broa esfarelada e regue com as natas. Tempere com sal e pimenta e deite dentro de um recipiente refratário.

Triture a restante broa na picadora e junte-lhe os restantes alhos picados. Envolva a manteiga e espalhe sobre o preparado de bacalhau. Leve ao forno por 25 minutos, a 190.º C e sirva de seguida.