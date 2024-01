Silvério Regalado deixa câmara de Vagos para integrar lista do PSD por Aveiro

Silvério Regalado é o n.º 2 da lista do PSD às eleições legislativas, pelo círculo eleitoral de Aveiro, o que significa que cessará, dentro de dias, as suas funções como presidente da Câmara Municipal de Vagos.

Silvério Regalado considera que, “no momento que o país atravessa, é importante que todos possamos dar o nosso contributo”. O autarca afirma que gostava de ver o país à imagem da região e do distrito de Aveiro: “mais empreendedor, com uma economia mais pujante, que crie mais riqueza, para que esta depois possa ser distribuída por aqueles que mais precisam. Sempre fiz política com base nestes princípios.”

Silvério Regalado cessará funções a partir do momento em que as listas sejam entregues no Tribunal, o que deverá acontecer no final de janeiro. A partir desse momento, a câmara municipal passará a ser presidida pelo atual vice-presidente, Paulo Sousa.

Notícia completa na edição de 18 de janeiro do Jornal da Bairrada