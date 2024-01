Por: Mariana Ramos Loureiro

O pavilhão é de basquetebol, mas está devidamente adaptado à ocasião. Contam-se quatro ou cinco “mesas” feitas de paletes e nelas, frascos, cartolinas, recortes e recortes, modelos de cabeça. Veem-se quadros com os desenhos do vestuário de cada ala afixados e, ao fundo, uma pequena mesa com água e alguns copos. As colunas espalhadas e o espaço, o muito espaço, permitem que aqui se façam os ensaios e a preparação da Escola de Samba Sócios da Mangueira para o Carnaval.