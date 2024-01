Valorização da Praia Fluvial dos Olhos de Fervença avança a bom ritmo

A requalificação da Praia Fluvial dos Olhos da Fervença encontra-se na fase final de execução. A obra incidiu na valorização do enquadramento paisagístico de todo o património natural existente e na melhoria dos acessos e das condições de fruição, de modo a reforçar a atratividade deste ativo turístico.

Distinções

Localizada na freguesia de Cadima, a Praia Fluvial dos Olhos da Fervença distingue-se pelas suas características naturais e ambiente singularmente cativante tendo sido reconhecida ao longo dos anos com a Bandeira Azul e com o título de Praia com Qualidade de Ouro atribuído pela Quercus.

Esta área balnear, situada a jusante das famosas nascentes que abastecem de água o concelho de Cantanhede e outros limítrofes, regista uma significativa afluência anual de visitantes, atraídos pelas particularidades invulgares do espaço aprazível em que está inserida.

1.ª fase de ambicioso projeto

Adjudicada pela Câmara Municipal por 789.837 euros, a empreitada em curso corresponde à primeira fase de um projeto ambicioso que só pode vir a ser executado a prazo, devido à necessidade de se proceder à aquisição de mais terrenos para além daqueles que a Câmara Municipal adquiriu, entretanto, parte dos quais para o aumento da área de estacionamento e do parque de merendas.

Além da intervenção nas margens da vala confinante com a praia fluvial, a obra incide na requalificação paisagística num perímetro bastante amplo, contemplando ainda o reforço dos mecanismos de conservação dos recursos naturais e a instalação de estruturas de observação e de relação com a natureza.

Já o parque de lazer estender-se-á desde a vala até ao parque de estacionamento, e passará a ter dezenas de mesas e bancos, bebedouros e painéis informativos, bem como instalações sanitárias adequadas, e está equacionada uma área para realização de espetáculos, neste caso através do aproveitamento do declive natural do terreno para criação de um anfiteatro ao ar livre com palco.

Os circuitos pedonais serão em saibro estabilizado e em passadiços que permitirão o acesso à praia a pessoas de mobilidade condicionada, estando prevista ainda a instalação de iluminação e a criação de quatro zonas de observação e descanso ao longo dos vários percursos.