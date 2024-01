Victoria Bazyuk pretende voltar a ser campeã nacional e alcançar o pódio no Campeonato da Europa

A atleta do Núcleo Karate de Sangalhos, de apenas 14 anos, já é uma certeza no karate nacional e internacional. Em menos de seis anos na modalidade, conta no seu palmarés com quatro títulos de campeã nacional, entre outros registos de relevo, sendo ainda atleta da Seleção Nacional nas disciplinas Kata e Kumite.

Victoria Bazyuk, que tem dupla nacionalidade (portuguesa e ucraniana), iniciou-se no karate com 4 anos, no Centro Social de Aguim. “Tive uma proposta na creche, e tive de decidir entre dança ou karate, pois eram as atividades que iria haver para todos. Como eu adorava jogar à bola e de desporto, eu escolho karate. As semanas foram-se passando e eu comecei a ganhar gosto. Foi então que o meu treinador achou por bem chamar-me para eu experimentar um treino no Dojo NKS, gostei e estou aqui até hoje”, disse em entrevista ao JB.

Revelando grande sinceridade, nunca pensou que num curto espaço de tempo tenha conquistado quatro títulos de campeã nacional e representado a Seleção Nacional. Mas quer mais. “Pretendo ser campeã nacional 2024/2025, pois felizmente esta época (2023/2024) já o consegui; alcançar o pódio no Campeonato da Europa e em outras competições fora de Portugal”, confessou Victoria Bazyuk em relação aos objetivos para 2024.

Leia a entrevista completa na edição em papel de 11 de janeiro