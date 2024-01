Zé Carlos fala do importante papel dos jogadores na excelente campanha do OBSC

Na presente temporada, o OBSC é uma das sensações do Campeonato SABSEG. A duas jornadas para o final da primeira volta, o clube bairradino ocupa o 5.º lugar, a 3 pontos do segundo posto, tem o terceiro melhor ataque, a par com o SC Espinho, e a terceira melhor defesa e apenas 2 derrotas. Zé Carlos, que conta com um plantel onde tem apostado em alguns jovens da formação, deu conta que os jogadores são os grandes responsáveis pela excelente época que o OBSC tem protagonizado até ao momento.

Foi, durante quatro anos, jogador do Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) nos tempos áureos em que participava nos campeonatos nacionais e, na sua curta carreira de treinador (apenas tinha treinado o Cucujães durante duas épocas e meia) regressou ao clube que o marcou. Voltou no andamento da época passada com o objetivo de conduzir os Falcões aos quatro primeiros lugares da fase de subida de divisão. Falhou, por pouco, esse desiderato, mas acabou por vencer a fase de manutenção da Zona Sul.

“Sabíamos que mantendo a base do plantel da época anterior, estaríamos muito mais perto do sucesso. Tentámos depois colmatar algumas saídas com contratações cirúrgicas de forma a tornar o plantel ainda mais competitivo sem nunca deixar de olhar para a formação. Não me surpreende a performance porque sei o que vale aquele balneário, não só pela qualidade enquanto jogadores, mas principalmente pelo caráter enquanto homens. E são os jogadores os verdadeiros responsáveis pelos resultados que temos conseguido. Criaram um grupo extremamente forte, que nos deixa orgulhosos e otimistas para o que aí vem. É motivo de orgulho também, verificar que os nossos adeptos se identificam cada vez mais com a equipa, o apoio deles será sempre fundamental”, frisou Zé Carlos em entrevista ao JB.

Leia a entrevista completa na edição em papel de 4 de janeiro