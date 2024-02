Pezinhos de coentrada

Ingredientes:

1,5 kg de pezinhos de porco

Sal

Pimenta

1 malagueta

2 folhas de louro

2 cravinhos

1 cebola

6 dentes de alho

0,5 dl de azeite

1 c. (chá) de colorau

3 c (sopa) de farinha

2 c. (sopa) de vinagre

1 ramo de coentros

Fatias de pão alentejano (de preferência)

Coza os pezinhos em água temperada com sal, pimenta, a malagueta, o louro, os cravinhos e a cebola inteira, por cerca de 35 minutos.

À parte, refogue ligeiramente os alhos picados no azeite. Junte o colorau e a farinha e um pouco do caldo de cozer os pezinhos, aos poucos, até obter um molho cremoso. Adicione os pezinhos cozidos, limpos dos ossos maiores, e retifique os temperos. Salpique com o vinagre e polvilhe com os coentros picados. Sirva de seguida acompanhados com fatias de pão alentejano.