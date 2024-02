Carnaval com desfile cancelado quer sair à rua esta noite e terça-feira

A Associação do Carnaval da Bairrada (ACB) decidiu cancelare o desfile deste domingo devido à chuva que se fez sentir.

Esta decisão “dolorosa” foi tomada em conjunto com as Escolas de Samba e o Município da Mealhada, disse a Associação, remetendo para esta noite de segunda-feira o convite para o Grande Desfile Noturno, a partir das 21h30, “estando certos que o brilho dos fatos das Escolas de Samba, iluminará as ruas da Mealhada”.

A par da festa noturna, o Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada quer sair na terça-feira para deixar a sua marca nesta edição de 2024,

O desfile noturno desta segunda-feira tem início marcado para as 21h30, com um custo de seis euros.

Para amanhã, terça-feira, o desfile está marcado para as 15h. A entrada custa sete euros. As bancadas, instaladas junto ao Tribunal e na Avenida 25 de Abril, terão um acréscimo de três euros por pessoas.

Recorde-se que para esta edição os Reis do Carnaval são Thiago Rodrigues e Yeniffer Campos. Thiago Rodrigues é um ator brasileiro, famoso pelos papéis nas novelas “Malhação” e “Quero é Viver”. Já Yeniffer Campos é a Miss Portuguesa 2023 e conhecida pela sua participação no programa de TV “Big Brother”.