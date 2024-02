Carnaval na Mealhada: Primeira dose recheada de sucesso (com fotos)

As primeiras manifestações carnavalescas deste ano levaram milhares de pessoas à Mealhada, no passado fim de semana.

O Carnaval de Palmo e Meio, como se esperava, juntou uma verdadeira multidão para ver mais de mil figurantes das escolas do Agrupamento de Escolas e das Instituições Particulares de Solidariedade Socialde todo o concelho.

A festa começou na véspera, no sábado, com o ensaio técnico das escolas que desfilam no Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, que decorreru durante a tarde, com a noite a ficar reservada para o Carnaval Trapalhão, repleto de gente e animado com o trio elétrico da Xu­xuzinha.

Estes foram os primeiros indicadores positivos de uma festa cheia de tradição na Mealhada, que a uma semana do arranque dos grandes desfiles já movimentou – e de que maneira – os festejos de Carnaval, que terão ponto alto no próximo fim de semana e Dia de Carnaval com os reis Thiago Rodrigues e Yeniffer Campos.

Thiago Rodrigues é um ator brasileiro, famoso pelos papéis nas novelas “Malhação” e “Quero é Viver”. Já Yeniffer Campos é a Miss Portuguesa 2023 e conhecida pela sua participação no programa de TV “Big Brother”. Tem 33 anos e é de Oeiras. As suas paixões são a dança e o atletismo. Esta paixão pelo Desporto, levou-a a seguir a Licenciatura, e atualmente, é Personal Trainer e Instrutora de Zumba. Já dançou com grandes artistas internacionais, como Shakira, Gente de Zona, Pablo Vital e Becky G.

Os Reis do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada vão estar presentes nos desfiles de 11 (Domingo Gordo) e 13 de fevereiro (Terça-Feira de Carnaval), e noutras iniciativas no âmbito desta festa.

As escolas de samba – Sócios da Mangueira, GRES Batuque, Real Imperatriz e Amigos da Tijuca estão também, há muito, em ensaios e preparativos para que nada falhe, conforme Jornal da Bairrada tem dado nota, nas suas últimas edições.

Veja alguns dos melhores momentos do Carnaval Trapalhão:

Momentos especiais foram também aqueles captados pelas lentes do Carnaval Mealhada relativamente ao Carnaval de Palmo e Meio: