Festa do Desporto vai distinguir os melhores de Cantanhede

Pavilhão Multiusos de Febres vai ser palco, no dia 24 de fevereiro, de um evento que vai reconhecer o desempenho de atletas, clubes e dirigentes do concelho.

A Câmara Municipal de Cantanhede vai distinguir os feitos alcançados pela comunidade desportiva do concelho no âmbito da Festa do Desporto, a realizar no Pavilhão Multiusos de Febres, dia 24 de fevereiro, a partir das 17h30.

O evento visa dar reconhecimento público ao trabalho realizado pelos agentes desportivos envolvidos na promoção e generalização da prática desportiva, quer na vertente competitiva, quer ao nível da formação, contribuindo por essa via para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

Reconhecer o esforço e o mérito

“A Festa do Desporto é mais do que uma simples celebração, é em primeiro lugar um encontro de entidades que perseguem objetivos comuns e que serve para dar a conhecer o esforço e o mérito dos atletas e dos clubes, no sentido de inspirar as gerações futuras”, sublinha a presidente da autarquia, Helena Teodósio.

Os prémios que vão ser entregues foram decididos por um júri, nos termos das normas instituídas para fazer o devido “reconhecimento do desempenho daqueles que mais se destacaram em cada modalidade desportiva, distinguindo e incentivando os intervenientes do fenómeno desportivo do concelho de Cantanhede a melhorarem os seus resultados desportivos”.

Os premiados integram duas categorias, designadamente os “Prémios Principais”, com quatro nomeados para eleição de um vencedor pelo júri, e as “Menções Honrosas”, que premeiam todos os atletas que, individual ou coletivamente, tenham alcançado resultados de relevo distrital, nacional e internacional.

Serão atribuídos oito “Prémios Principais” (Equipa do Ano – Desportos Individuais e Coletivos; Atleta do Ano – Masculino e Feminino, em representação de associações do concelho; Atleta do Ano – para todos os naturais ou residentes há mais de cinco anos no concelho, Dirigente do Ano; e Evento Desportivo do Ano).

Já as “Menções Honrosas”, de acordo com a modalidade, contemplam desportos coletivos e individuais, sendo que haverá também prémios de Desporto Adaptado, Fair-Play, Carreira e Dedicação.