GRECAS comemorou 46 anos com uma dimensão nacional assinalável

O GRECAS – Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos esteve em festa no último sábado, onde celebrou com um jantar o seu 46.º aniversário, tendo reunido à sua volta 320 pessoas entre atletas, pais, treinadores, dirigentes, entidades oficiais e patrocinadores. Um dos grandes destaques foi a presença de Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo.

O momento serviu para homenagear os atletas que se distinguiram nas várias provas que participaram na época passada e os novos elementos que vão compor a estrutura para a nova temporada que agora começou.

Carlos Neves, que esteve ausente, foi homenageado através das suas empresas, Prifer e J. Prior, principais patrocinadores do clube de Santo António de Vagos.

Na época de 2022/2023, o GRECAS teve 119 atletas filiados na Federação Portuguesa de Atletismo. A equipa feminina garantiu o acesso à 1.ª Divisão no Campeonato Nacional de Clubes ao Ar Livre, com a equipa masculina a competir na 2.ª Divisão, enquanto na pista coberta, as duas equipas participaram na 2.ª Divisão onde a equipa feminina se sagrou vice-campeã nacional e a masculina a ser terceira classificada.

Destaque para a presença de Pedro Pires (transferiu-se esta época para o Sporting) na final do salto em comprimento do Campeonato da Europa de Sub-23, onde ficou em 9.º lugar, o batismo internacional de Pedro Correia.

A nível nacional, foram dois os títulos de vice-campeões de Portugal e mais três terceiros lugares e vários pódios em diversos escalões.

No âmbito distrital ou regional, na pista, as equipas feminina e masculina voltaram a conquistar os principais títulos em disputa, sagrando-se campeões de seniores e de sub-23, a que se juntaram as vitórias nos campeonatos de inverno de seniores e sub-23. A equipa masculina ganhou ainda os títulos coletivos de seniores, sub-23, sub-20, sub-18, sub-16 e sub-12. O GRECAS conquistou ainda 377 medalhas individuais, das quais 200 correspondem a títulos. Foi distinguido como Clube do Ano da Associação de Atletismo de Aveiro e cinco dos seus atletas foram galardoados como atletas do ano.

Leia a reportagem completa na edição impressa de 1 de fevereiro