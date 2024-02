Horóscopo – Semana 08 de 2024

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso. Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção ao que o seu coração lhe tem transmitido, não fique indiferente. Saúde: O seu descontentamento com a silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma dieta.Dinheiro: É importante que faça uma análise de modo a determinar que rumo dar à sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria. Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço! Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

Touro

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Corte com o passado. Alimentar paixões antigas só vai fazer com que se sinta nostálgico e deprimido. Saúde: Cuidado com o stress. Dinheiro: Tenha atenção no seu trabalho, pois é possível que alguém procure desfazer aquilo que lhe levou tanto tempo a conseguir. Pensamento positivo: Eu procuro ser justo e correto para com todos os que me rodeiam.

Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

Gémeos

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o seu relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não permita que comentários de pessoas maldosas e invejosas prejudiquem a sua relação. Saúde: Tendência para problemas circulatórios. Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e lute por conseguir atingir os seus objetivos. Pensamento positivo: Com determinação consigo concretizar os meus objetivos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

Caranguejo

Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado fará com que se sinta muito querido e desejado pelos seus. Saúde: Seja mais consciencioso e não coma em demasia pois, para além de engordar, pode correr o risco de sofrer de colesterol e problemas cardiovasculares. Dinheiro: Poderá andar mais nervoso do que o habitual, o que fará com que tenha dificuldade em cumprir os seus compromissos. Com o tempo poderá ver a sua situação melhorar. Pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções! Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

Leão

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu amor, mas evite ser demasiado exigente com o seu parceiro. Saúde: Concentre a sua atenção e energia na cura de um problema de saúde. Dinheiro: O laço que mantém com o seu atual emprego vai fazer com que tenha de fazer uma escolha difícil. Pensamento positivo: Aprendo com os meus erros. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

Virgem

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua família. Aproveite para passear e fazer programas diferentes e divertidos. Saúde: Está com maior propensão para ter dores musculares. Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba aproveitá-las! Pensamento positivo: Eu sei que consigo realizar os meus projetos, acredito em mim! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

Balança

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde: Terá mais energia. Aproveite para se dedicar mais a uma modalidade desportiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado pelos seus superiores hierárquicos, que o saberão recompensar da melhor forma. Pensamento positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a minha vida é mais rica. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

Escorpião

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Poderá voltar a sentir-se apaixonado. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua presença que irá sentir-se esgotado e sem energia. Apoie os seus familiares, mas pense mais no seu bem-estar. Dinheiro: Está favorecido, contudo não coloque em risco a sua estabilidade financeira. Pensamento positivo: Com respeito e sabedoria superam-se todas as diferenças. Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

Sagitário

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo querido. Evite que um pequeno desentendimento ponha em risco uma amizade de longa data. Saúde: Deve tomar as devidas precauções para aliviar os sintomas de uma alergia. Dinheiro: Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a vida ao falar com o seu chefe, no sentido de ficar com uma tarefa que lhe tinha sido atribuída a si. Pensamento positivo: Ganho o respeito e a admiração dos outros através da minha honestidade. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

Capricórnio

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Procure entender os atos da sua cara-metade. Lembre-se que nem todas as pessoas são iguais e que deve aceitar a pessoa amada tal como ela é. Saúde: Evite fazer refeições pesadas pois terá tendência para problemas digestivos. Dinheiro: Período favorável para iniciar um curso. Vá em frente, aposte em si mesmo. Pensamento positivo: Tenho cuidado com o que digo e com o que faço para não magoar as pessoas que amo. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

Aquário

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu par numa discussão por um assunto trivial.

Saúde: Tendência para a nostalgia, combata-a tendo pensamentos mais otimistas. Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir numa importante reunião de trabalho. Não desista perante as dificuldades. Pensamento positivo: Eu acredito nos meus sonhos! Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

Peixes

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Um amigo pode precisar da sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom ouvinte. Saúde: Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período muito favorável no setor financeiro. Invista em si, não desperdice as oportunidades. Pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz! Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

T.: 210 929 040 / 210 929 030 • amigamariahelena@mariahelena.pt