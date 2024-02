Horóscopo – Semana 09 de 2024

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: a Estrela, que significa Proteção, Luz. Amor: Cuidado com relacionamentos que lhe causam sofrimento. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de cabeça. Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período favorável, poderá receber bons resultados. Pensamento positivo: Sei que há uma estrela que brilha por mim! Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22

Touro

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Dedique mais tempo à sua família e à pessoa amada pois eles sentem a sua falta.

Saúde: Poderá ser afetado por dores musculares. Dinheiro: Período caracterizado por dúvidas que podem fazê-lo ser mais contido relativamente aos seus gastos. Pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros! Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

Gémeos

Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por fazer uma viagem há muito planeada. Saúde: Atravessa um período regular a este nível, sem sobressaltos nem surpresas. Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objetivos alcançados. Pensamento positivo: Venço os períodos de sacrifício através da confiança que tenho em mim próprio! Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

Caranguejo

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Não se deixe levar por pensamentos negativos, melhores tempos virão.

Saúde: Fase de maior tendência para a fadiga. Descanse mais. Dinheiro: Não seja demasiado autoconfiante, pois as situações podem não correr como o previsto. Pensamento positivo: Os amigos ajudam-nos a vencer os obstáculos, a união faz a força. Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

Leão

Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria. Amor: Estará mais confiante e, por isso, encontrará facilmente um clima de equilíbrio nas suas relações.

Saúde: Cuidado com a alimentação que faz, opte por alimentos mais saudáveis e menos calóricos. Dinheiro: Boas perspetivas a este nível, defina cuidadosamente os seus objetivos e empenhe-se na sua concretização. Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais sábia conselheira.

Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

Virgem

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: A sua facilidade de comunicação e o à-vontade com que aborda as pessoas e as situações criarão um clima tranquilo na vida sentimental. Saúde: Encontra-se num período favorável, mas atenção à tendência para cometer alguns excessos. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá alcançar os seus objetivos, mas não gaste demasiado. Pensamento positivo: A felicidade alegra o meu coração! Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

Balança

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: Surgirão ótimas oportunidades para o compromisso afetivo. Poderá encontrar um novo amor ou solidificar o relacionamento atual. Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto, seja mais otimista!

Dinheiro: Não confie demasiado nos outros ou poderá sofrer alguns enganos.

Pensamento positivo: Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora. Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46

Escorpião

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Viverá momentos de grande harmonia familiar e sentimental. Saúde. Não terá motivos de preocupação. Dinheiro: Dê um passo de cada vez e alcançará os seus objetivos.

Pensamento positivo: Graças ao meu esforço e confiança em mim próprio consigo vencer todos os obstáculos. Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

Sagitário

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Uma paixão recente poderá acabar, mas não se preocupe, pois haverá ótimas novidades a nível afetivo no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade. Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de iniciar um novo projeto, não se atire de cabeça sem avaliar as consequências. Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será! Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

Capricórnio

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: Não confunda os seus sentimentos e pense bem antes de assumir uma relação. Saúde: A sua alimentação deverá ser mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda nas compras, não está no momento indicado para fazer despesas. Pensamento positivo: Graças ao meu espírito de iniciativa alcanço aquilo que desejo. Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

Aquário

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação desapareçam da sua relação afetiva, cultive-as constantemente. Saúde: Poderá sofrer de dores de rins. Dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns problemas, mas tudo se resolverá. Pensamento positivo: Tenho força para superar todos os desafios. Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

Peixes

Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os seus familiares mais próximos. Saúde: Poderá sofrer com dores de pernas e musculares. Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados, planifique bem as suas despesas. Pensamento positivo: Sei que consigo concretizar os meus objetivos! (colocar a imagem da carta n: 4). Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

