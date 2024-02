Leandro Ramos alcança quinto título nacional consecutivo

O atleta do Benfica, natural de Bustos, Oliveira do Bairro, voltou a vincar a sua supremacia no lançamento do dardo e foi mais uma vez campeão nacional, que consagrou ainda Beatriz Nascimento (GRECAS) e Tiago Ramos (Gira Sol).

Vagos foi a capital dos lançamentos, recebendo mais uma edição dos Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos: Sub-18, Sub-20, Sub-23 e Absolutos.

Um dos grandes destaques vai para Leandro Ramos, atleta do Benfica, que alcançou o seu quinto título nacional consecutivo no lançamento do dardo, com a marca de 77 metros.

O lançador bairradino (ao centro na foto) superou a melhor marca nacional conseguida esta temporada na disciplina (consolidou a sua posição de líder) e ultrapassou os 75,50 metros exigidos para a Taça da Europa de Lançamentos, que se realiza a 9 e 10 de março, em Leiria.

Outros dois atletas da nossa região estiveram também em destaque: Beatriz Nascimento, do GRECAS, conquistou o título na prova do martelo 4kg em Sub-23.

Do lado masculino, sagrou-se campeão o líder do ranking Sub-18 nacional nesta temporada, Tiago Ramos, do Gira Sol, com a marca de 52,05 metros.

A ADREP também esteve presente em Vagos com dois atletas. Tiago Nunes sagrou-se vice-campeão nacional no lançamento do disco de 2kg no escalão Sub-23.

Ariana Teixeira surpreendeu ao conquistar o 3.º lugar nacional no lançamento do disco de 1kg, na categoria Sub-18. Há pouco mais de meio ano, não tinha mínimos para nacionais; agora, soma 3 participações e a primeira medalha nacional. Competiu ainda em Sub-20, alcançando um excelente 6.º lugar nacional.