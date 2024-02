Novo Mercado Municipal da Mealhada abre portas a 17 de fevereiro

O Mercado Municipal da Mealhada abre portas dia 17 de fevereiro, sábado, dia em que se realizam os primeiros mercado e feira semanais nesta nova localização.

O novo equipamento fica disponível ao público com 48 bancas atribuídas, 10 lojas e um estabelecimento de bebidas, no interior, e com 28 lugares de terrado e cinco módulos de restauração/bebidas atribuídos no exterior. As bancas destinam-se à venda dos mais diversos tipos de produtos, nomeadamente, frutos secos e de conserva, produtos agrícolas, secos ou frescos de natureza conservável, cereais, flores, plantas e sementes.

O Mercado Municipal, situado na Rua do Grupo Desportivo, funcionará de terça a sábado, das 9h às 19h. Ao sábado, dia de Mercado e Feira Semanal, as bancas funcionarão das 7h30 às 13h30. Já a feira semanal realiza-se aos sábados das 6h30 às 14h30, nos meses de novembro a março, e das 6h às 14h, nos meses de abril a outubro.

O novo equipamento representa um investimento de 2,1 milhões de euros.

“O que desejamos é que o novo mercado dê resposta à nossa comunidade e seja também um ponto de promoção turística. Que seja um ponto de encontro entre os produtores e os consumidores locais, entre a comunidade e quem visita o nosso concelho. Pretendemos que seja uma alavanca para a dinamização e valorização da produção local e um incentivo à procura, numa lógica de mercado de proximidade”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

“A finalidade das instalações e a sua modernidade será uma oportunidade para o aparecimento de novos produtores e impulsionará o desenvolvimento de novas iniciativas de promoção e divulgação dos produtos endógenos e de métodos de produção mais eficientes e sustentáveis”, conclui o autarca.

No concelho, para além deste Mercado existem também os do Luso e da Pampilhosa, onde o município quer implementar medidas ambientalmente diferenciadoras, que promovam as boas práticas de gestão de resíduos, perseguindo o princípio do Mercado de Resíduos Zero, aponta a autarquia.