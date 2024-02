Rotary Oliveira do Bairro volta a descobrir talentos com concurso Jovem Artista

Depois de um ano de interregno, o Rotary Club de Oliveira do Bairro volta a promover o concurso Viver Bairrada/Jovem Artista, de forma a inspirar jovens a mostrar os seus talentos. A apresentação dos moldes em que vai decorrer o concurso foi realizada na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, na Escola Secundária de Oliveira do Bairro.

Nesta 3.ª edição, voltam a ser impulsionadas várias vertentes da expressão artística, designadamente Música; Artes Plásticas; Fotografia, Vídeo e Multimédia; Literatura; Ciência e Tecnologia. Estas cinco categorias, bem como o público-alvo, a data limite para entrega dos trabalhos, o valor dos prémios e a valorização dos mecenas e patrocinadores foram revelados por Namércio Cunha, do Rotary Club de Oliveira do Bairro.

O concurso, de tema livre, destina-se a jovens dos 12 aos 22 anos, naturais ou residentes no concelho; inscritos em instituições de ensino ou associações do concelho. Os trabalhos devem ser entregues entre 15 de maio e 15 de junho, estando a entrega de prémios já marcada para 25 de junho.

À semelhança das edições anteriores, o concurso conta com o apoio da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e do Jornal da Bairrada, bem como do patrocínio de vários mecenas/empresas, que suportam o valor dos prémios. Serão atribuídos prémios para 1.º, 2.º e 3.º lugares, em cada categoria, num total de 2 mil euros. “[O prémio monetário] é um estímulo para premiar a coragem dos jovens, mas o mais importante é a participação”, realçou Namércio Cunha.

Exposição itinerante

Antes ainda da entrada no auditório da escola secundária, onde decorreu a apresentação, foi possível visitar uma exposição, com os trabalhos vencedores do concurso Viver Bairrada/Jovem Artista da edição anterior (2022). Esta exposição “é itinerante e vai passar pelos diversos parceiros”, explicou Namércio Cunha.

A apresentação das diretrizes do concurso terminou com um momento musical, a cargo de alunos do Conservatório de Música da Bairrada e do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (Alice e Francisco, Edna e Rodrigo). A iniciativa terminou com a colaboração dos alunos do curso técnico de Restauração/Cozinha do AEOB, que confecionaram e serviram um lanche a todos os convidados.

