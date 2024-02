Sangalhos DC atingiu o primeiro objetivo estabelecido e agora é pensar jogo a jogo

Depois da prematura presença na Liga Portuguesa de Basquetebol, o Sangalhos Desporto Clube regressou à Proliga com o objetivo de tentar voltar de novo ao convívio dos grandes, sabendo de antemão que tinha pela frente adversários com orçamentos superiores. Depois de uma primeira volta aquém das expetativas, muito por força das lesões de Raekwon Evans e Tiago Barreto, a equipa liderada por Francisco Gradeço, que andou praticamente atrás do prejuízo, fez uma segunda volta de alto nível, terminando em 3.º lugar na Zona Norte, assegurou desde logo a manutenção na Proliga e agora vai disputar a fase de subida.

O treinador Francisco Gradeço, na sua forma peculiar de analisar as coisas e com a humildade que o caracteriza, avança que o próximo objetivo passa por apurar o Sangalhos para os playoffs, pensando sempre jogo a jogo. A equipa bairradina faz a sua estreia este domingo, no reduto do Galitos FC que, com mais um jogo, lidera o Grupo de Promoção.

“O balanço é positivo, pois conseguimos atingir o primeiro objetivo estabelecido, num campeonato extremamente competitivo. A equipa foi sempre competitiva, no entanto, a primeira volta não correu como desejávamos. A segunda volta foi excelente, a equipa progrediu muito defensiva e ofensivamente, foi dominante em todos os jogos durante a maioria do tempo”, referiu Francisco Gradeço.

Segue-se agora o Grupo de Promoção. Sobre as perspetivas do Sangalhos, se as mesmas passam pelo regresso à Liga, o treinador bairradino foi pragmático: “Uma coisa de cada vez. O próximo objetivo passa por procurar apurar-nos para os playoffs. À semelhança da segunda volta, partimos atrás, como tal não dependemos apenas de nós. Vamos continuar a trabalhar para, jogo a jogo, semana a semana, nos prepararmos o melhor possível para podermos ganhar.”

