Tiago Nunes sagra-se Campeão Nacional Universitário

Demonstrando um excelente desempenho, o atleta bairradino alcançou a marca de 14.64 metros no lançamento do peso de 7.260kg, aproximando-se do seu recorde pessoal.

No palco dos campeonatos nacionais universitários, em Pombal, Tiago Nunes (à direita com Marcelo Reis), representando a Universidade de Aveiro e vestindo as cores da ADREP, assegurou o título de campeão nacional.

Num feito igualmente destacável, Marcelo Reis, também da ADREP e representando a Universidade de Aveiro, conquistou o 3.º lugar nacional com um recorde pessoal de 13.79 metros, contribuindo para o sucesso da equipa.

No Campeonato Nacional de Juvenis, em Braga, Ariana Teixeira, atleta da ADREP, enfrentou pela primeira vez o desafio desta competição de alto nível. Participando na prova de lançamento do peso de 3kg, a atleta conquistou o 15.º lugar com a marca de 10.00 metros.