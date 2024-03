Alunos de Turismo de Anadia foram conhecer os Passadiços do Paiva

No dia 5 de março, as turmas do Curso Profissional de Técnico Turismo do Agrupamento de Escolas de Anadia, acompanhados por três professores, participaram numa visita de estudo a Arouca, com o principal objetivo de conhecer os Passadiços do Paiva, premiados pelos World Travel Awards.

O autocarro deixou-os junto à Ponte 516, tendo a comitiva feito a sua travessia com um guia, que explicou a história da construção desta ponte e os prémios que obteve a nível europeu e mundial. Os alunos consideram que esta foi uma “oportunidade única, desafiante, com muita adrenalina e emoção”.

No fim da travessia da ponte, deu-se seguimento à caminhada pelos Passadiços do Paiva até à Praia Fluvial do Vau, onde se fez uma pausa para almoçar. De seguida, o passeio continuou pelos Passadiços, terminando na localidade da Espiunca, permitindo desfrutar da paisagem nas margens do rio Paiva.

Na viagem de regresso, fez-se uma pequena paragem no centro da vila de Arouca, em frente ao Mosteiro, onde todos puderam degustar e comprar as doçarias típicas daquela região.