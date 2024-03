Bairrada mostra “um destino e tanto” entre duas regiões

Encaixada entre Aveiro Capital Portuguesa da Cultura e a Viagem dos Sentidos da Região de Coimbra, a Bairrada mostrou fortes argumentos turísticos na edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), comunicando experiências deste território bairradino, do espumante à gastronomia, do samba ao desporto.

Alinhados com a estratégia da Turismo Centro de Portugal, focada em atrair turistas por um maior período de tempo nos seus variadíssimos territórios, os Municípios e Comunidades Intermunicipais da região apresentaram-se na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) cheios de propostas para “piscar o olho” ao turismo nacional e além fronteiras.

Estamos perante “um destino e tanto” e, por tal, o palco privilegiado deste importante certame viu desfilar os grandes argumentos da Bairrada em matéria turística, com as suas principais valências e mais-valias que contribuem para as sinergias de duas grandes regiões, como são Aveiro e Coimbra, que para esta BTL resultou de uma ação bem concertada com as Comunidades Intermunicipais, empresários e outras instituições, com esse grande chapéu da Turismo do Centro.

A começar pela importante programação da Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura e sua implicação no território, a BTL ficou a conhecer a Maratona da Europa, que tem já 20 mil inscritos. Vagos deu a conhecer o regresso do evento gastronómico Vagos Sensation Gourmet e as danças desportivas RF Vagos Open.

Águeda destacou o AgitÁgueda, apresentou o MXGP (Mundial de Motocross) e o Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e comboio histórico.

Anadia optou por dar enfoque à 2.ª edição do “Millèsime” – Encontro Nacional de Espumantes 2024, que brevemente acontecerá na Curia.

Já da Região de Coimbra, o Município de Cantanhede aproveitou para dar a conhecer os avanços para a Expofacic deste ano, deixando também o convite para o Festival Internacional de Dixieland.

Já a comitiva da Mealhada levou na bagagem para a BTL as 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, com o restaurante O Castiço a aguçar os apetites do concelho e da região. O samba do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada encheu de ritmo e cor os corredores da BTL e a Floresta Terapêutica do Bussaco foi dada a conhecer pela Fundação Mata do Bussaco.

A recém-criada marca Mondego-Bussaco, que junta os Municípios de Mealhada, Mortágua e Penacova, esteve também em destaque.

A Câmara de Mira, entre outras propostas, fixou-se na Barrinha da Praia de Mira, que será palco da grande final do Campeonato Europeu de Aquabike, de 27 a 29 de setembro.

A Bolsa de Turismo de Lisboa registou, este ano, um total de 79.000 visitantes, muito acima dos 63.000 do ano passado, apontam os dados da organização.

No balanço feito logo na segunda-feira, a maior BTL de sempre registou, igualmente, um crescimento de 15% da área de implantação da exposição e de 10% no número de expositores.

A BTL decorreu na Feira Internacional de Lisboa (FIL) entre 28 de fevereiro e 3 de março.

Leia a reportagem completa na edição de 7 de março de 2024 do JB