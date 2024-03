Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro já tem carrinha de apoio

Aquisição da carrinha resulta de uma das três propostas vencedoras da edição de 2022 do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro.

Já está ao serviço do Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro a viatura aprovada ao abrigo do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro, que representa um valor de investimento superior a 23 mil euros.

O projeto para a aquisição da carrinha, apresentada pela munícipe Cristina Duarte, foi uma das três propostas vencedoras da edição de 2022 do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro, com o objetivo de dotar o Centro de Recolha Animal de uma viatura destinada à recolha de animais errantes, politraumatizados e cadáveres e, ainda, para a entrega de adotados em famílias sem meio de transporte.

A viatura será também importante na promoção de campanhas de vacinação, colocação de chip e registo eletrónico dos animais nas freguesias do concelho, de uma forma mais próxima da população.

Refira-se ainda que, para além de se encontrar devidamente identificada, o interior da sua caixa de carga foi isolado com poliéster, reforçado com fibra de vidro e instalada luz interior e ventilação elétrica no teto.

O Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro está localizado na vila da Palhaça, junto ao recinto da feira, e conta com serviços de identificação eletrónica (microchip), boletim sanitário e vacinação antirrábica para animais de companhia, obrigatórios por lei.