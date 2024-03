CPCJ de Anadia promove “Caminhada Azul”

A “Caminhada Azul” vai ter lugar, no dia 20 de abril, em parceria com o Saca Trilhos Anadia. A concentração será frente às instalações da CPCJ de Anadia, no Vale Santo.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Anadia, em parceria com o Município, assinala em abril, o “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”, com várias atividades, junto da comunidade, desde a colocação de faixas e laços alusivos à temática, até uma “Caminhada Azul” com o slogan “Serei o que me deres… Que seja amor!”.

Estas ações têm em vista a sensibilização das pessoas para a prevenção dos maus-tratos, práticas muito lesivas para as crianças, que podem deixar marcas profundas no seu desenvolvimento. Acontecem em diferentes contextos e são transversais a todos os estratos da população, revestindo muitas formas: negligencia, abandono, maltrato físico e psicológico, e abuso sexual.

A “Caminhada Azul” vai ter lugar, no dia 20 de abril, em parceria com o Saca Trilhos Anadia. A concentração será frente às instalações da CPCJ de Anadia, no Vale Santo. A receção dos participantes tem início às 9h, com a caminhada, numa extensão de cerca de 5 kms, a iniciar-se pelas 10h. Um percurso completamente urbano, pela cidade de Anadia, com um grau de dificuldade fácil. As inscrições, gratuitas e obrigatórias, podem ser realizadas, presencialmente na Biblioteca Municipal, Complexo das Piscinas Municipais e na CPCJ, assim como online.

A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se, em 1989, na Virgínia, EUA, quando a avó Bonnie W. Finney amarrou uma fita azul à antena do seu carro “para fazer com que as pessoas se questionassem”. O azul da fita refletia a cor das nódoas negras e dos corpos batidos dos seus dois netos, alvos de violência pela mãe e namorado. O azul servia como um lembrete constante na sua luta pela proteção das crianças contra os maus-tratos.