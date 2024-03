Ecocentro Móvel de Cantanhede recolheu 2,5 toneladas de resíduos em 30 dias

De entre os resíduos, as cápsulas de café foram as que registaram maior volume, com 594 kg depositados no equipamento.

Em apenas um mês – entre os dias 5 de fevereiro e 4 de março -, o Ecocentro Móvel, temporariamente instalado na Rua dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, recolheu 2,5 toneladas de resíduos.

Trata-se de um registo considerável se levarmos em conta que em todo o ano de 2023 foram recolhidas cerca de 6,5 toneladas de resíduos urbanos recicláveis.

De entre os resíduos, as cápsulas de café foram as que registaram maior volume, com 594 kg depositados no equipamento. Tal facto vem reforçar a pertinência do protocolo que a INOVA-EM estabeleceu com a AICC – Associação Industrial e Comercial do Café, assim como da campanha de sensibilização em prol da sustentabilidade e da circularidade.

“Estamos a entrar no terceiro ano de atividade e os valores atestam a validade deste projeto ambiental, que privilegia a implementação de novos fluxos de resíduos de pequena dimensão”, justifica o presidente da INOVA-EM, Pedro Cardoso.

Ainda de acordo com o responsável, “o objetivo é contribuir para que a prática da reciclagem seja cada vez mais comum e acessível”. “Se cada um de nós fizer a sua parte, estaremos a contribuir não só para um concelho mais limpo e sustentável, mas também para um planeta onde as próximas gerações vivam de uma forma saudável”, completa.

Entre as 2,5 toneladas de resíduos recolhidas e encaminhados para os postos de valorização e de tratamento, destaque ainda para os tinteiros (117 kg), rolhas (9kg), calçado (242 kg), bem como jornais e revistas (354 kg).

Até 22 de março, o Ecocentro Móvel estará no parque de estacionamento do Ançã Futebol Clube, em Ançã, onde a população poderá também depositar materiais como pequenos eletrodomésticos, CD’s/DVD’s, loiças/espelhos e vidros, produtos de limpeza, brinquedos, têxteis e embalagens de tintas/vernizes.