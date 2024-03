Exposição na Secundária da Mealhada celebra a poesia com Fernando Pessoa

A exposição, com o título humorístico “Chapéus há Muitos e Pessoas Também”, apresenta um conjunto de trabalhos dos alunos do 12.º ano, da turma de Línguas e Humanidades e do 11.º ano, da turma de Artes Visuais.

No âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Poesia, encontra-se patente, até ao próximo dia 3 de abril, no átrio do 2.º piso da Escola Secundária da Mealhada, uma exposição que pretende mostrar as diversas facetas do poeta Fernando Pessoa.

A exposição, com o título humorístico “Chapéus há Muitos e Pessoas Também”, apresenta um conjunto de trabalhos dos alunos do 12.º ano, da turma de Línguas e Humanidades e do 11.º ano, da turma de Artes Visuais, elaborados, respetivamente no contexto das abordagens curriculares das disciplinas de História A e de História da Cultura e das Artes.

As obras, realizadas com materiais e suportes diversos, que vão do desenho à instalação, passando pela tela, e apresentando linguagens estéticas distintas, contribuem, por um lado, para a valorização das potencialidades arquitetónicas e estéticas do espaço da escola e, por outro lado, comprovam que Fernando Pessoa, através da sua vastíssima obra e, através da sua surpreendente e riquíssima heteronímia, constitui, sempre, uma inesgotável fonte de inspiração.