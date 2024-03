Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra completou 15.º aniversário

As celebrações contaram com um almoço convívio, numa tarde de festa que serviu de agradecimento a todos aqueles que contribuíram para mais um ano de sucesso deste grupo popular, que encontrou na ADREP o suporte para a sua atividade.

Oliveira do Bairro

O Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra, da ADREP (Palhaça), assinalou no domingo, dia 3 de março, o 15.º aniversário. As celebrações contaram com um almoço convívio, animado com muita música, numa tarde de festa que serviu de agradecimento a todos aqueles que contribuíram para mais um ano de sucesso deste grupo popular, que encontrou na ADREP o suporte para a sua atividade.

Nas palavras da tarde, Jorge Vagueiro, líder do projeto, fez um balanço “muito positivo” do último ano, com “muito sucesso”, mas, ao mesmo tempo, “muito desgastante” pelos desafios causados pela doença de um dos elementos, obrigando o grupo a procurar soluções para a sua continuidade.

“Felizmente, encontrámos uma pessoa que muito nos ajudou nesta fase complicada, permitindo que a nossa qualidade se mantivesse”, disse Jorge Vagueiro.

Hoje – e depois de uma remodelação – com a entrada de jovens elementos, o Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra mantém oito executantes em palco, mas continuando a desafiar os mais jovens para integrarem este projeto. “Temos já três jovens, o que dá muita energia e espero que venham mais a ter este gosto pela música, porque são o futuro do nosso grupo”, disse.

Com casa cheia, com a presença de 190 pessoas neste almoço de aniversário, o grupo palhacense aproveitou a oportunidade para agradecer à Câmara de Oliveira do Bairro, Junta de Freguesia da Palhaça e ADREP “por todo o apoio que nos têm dado e que nos permite levar o nome da terra a várias paragens. É um incentivo para todos nós e um orgulho enorme pertencer a este grupo, que sente o privilégio que é ter este apoio tão importante de quem gosta de nós”, destacou Jorge Vagueiro.

Susana Martins, vereadora da Câmara de Oliveira do Bairro, esteve presente na cerimónia para parabenizar o grupo e disponibilizar o apoio da autarquia a este embaixador da cultura do concelho.

O Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra entra agora no seu 16.º ano de atividade com o objetivo claro de manter a média de 12 espetáculos por ano, apostando no rejuvenescimento da sua formação em palco, para que a juventude continue a levar bem longe este legado da cultura local.