A Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha realizou o IX Capítulo no sábado, 2 de março, em Aveiro. Foram entronizados quatro novos confrades, num dia de festa e de promoção do património gastronómico e cultural da região.

O próximo capítulo já tem data – 22 de fevereiro de 2025 – e será realizado no concelho sede da Confraria, Oliveira do Bairro.