Mamarrosa acolhe o primeiro Chá Dançante de 2024

A primeira edição de 2024 da iniciativa Chá Dançante – Matinés Seniores, promovida pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, em colaboração com as várias associações do concelho, vai realizar-se no próximo domingo, dia 24 de março, na sede do Rancho Folclórico “As Vindimadeiras” da Mamarrosa.

A iniciativa, dirigida aos munícipes com idade igual ou superior a 60 anos, regressa no mesmo formato, realizando-se normalmente no último domingo de cada mês, entre as 14h30 e as 17h30, nas sedes de associações em várias localidades do concelho, “de forma a facilitarmos a participação dos mais idosos”, referiu Lília Ana Águas, vereadora da Idade Maior do município de Oliveira do Bairro.

Os objetivos da iniciativa passam por ultrapassar eventuais situações de isolamento social desta população, contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida e promover o convívio e o envelhecimento ativo dos nossos munícipes.

A entrada é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia. Para além do baile com música ao vivo, os participantes têm também direito a chá e bolinhos secos, usufruindo de uma tarde de alegria e confraternização.

O Chá Dançante – Matinés Seniores é uma atividade promovida pelo Município de Oliveira do Bairro no âmbito do seu pelouro da Idade Maior, criado em 2018, que se dedica exclusivamente aos assuntos relacionados com a população sénior do concelho, com o objetivo de proporcionar as melhores condições para que os seus munícipes envelheçam de forma positiva e saudável, tendo como desígnios maiores a sua dignidade e qualidade de vida.