A compensação pela “paralisação” do veículo

Quando ocorre um acidente rodoviário é comum que os veículos fiquem impedidos de circular: ora porque ficaram totalmente impossibilitados de o fazer, dada a gravidade dos danos, ora porque se danificou algum elemento essencial à sua normal circulação em segurança e com respeito pelas regras estradais.



Nestes casos, fala-se em privação do uso do veículo (a conhecida “paralisação”) e, da análise de cada caso concreto, pode acontecer que a mesma constitua um dano ressarcível, cuja relevância exija justa compensação.



Tal sucede, porquanto o proprietário fica, ou poderá ficar, coartado da faculdade de gozar a viatura, com a perda das utilidades que esta lhe proporcionava. E, olhando à nossa realidade, um veículo automóvel é frequentemente um bem essencial ao dia-a-dia do cidadão comum, sendo fácil para qualquer pessoa identificar um sem número de problemas e dificuldades acrescidas que a respetiva falta poderá acarretar.



Destarte, na reparação do dano de privação do uso, em consequência de um acidente de viação, vão sendo identificadas duas eventuais possibilidades de ressarcimento que poderão, ou não, ser aplicáveis de acordo com os contornos de cada situação concreta.



Por um lado, poder-se-á equacionar o reembolso de eventuais despesas concretas em que o proprietário tenha incorrido para suprir a ausência do veículo, devidamente comprovadas e que se revelem proporcionais e justificadas. Poderá, em tese e por exemplo, ponderar-se o reembolso do custo suportado pelo lesado com um veículo de substituição, com características semelhantes às da viatura sinistrada.



Mas, a verdade é que não são inéditas as decisões judiciais que determinaram a atribuição de uma indemnização, calculada equitativamente, que vise compensar a simples impossibilidade de uso do veículo. Isto, independentemente de se ter demonstrado que o proprietário incorrera em custos excecionais, por estar privado do seu veículo. Assim é, por se entender que a mera substração ao lesado de uma parte das faculdades que o direito de propriedade lhe conferia é um dano ressarcível em si mesmo.



Sem prejuízo, o certo é que a atribuição de uma compensação desta natureza e o seu respetivo montante irá, lógica e expectavelmente, variar em função dos concretos contornos de cada caso, que são e serão determinantes para tal efeito.

